Мэр Пензы проверил, как ведутся ремонтные работы на трех городских улицах

15 августа мэр Пензы Виктор Кувайцев совершил объезд города, в ходе которого проконтролировал, как выполняются данные им ранее поручения.

Глава горадминистрации убедился, что ведутся восстановительные работы в крайнем подъезде дома №27 на улице Крупской, пострадавшем от взрыва бытового газа.

«На проезжей дороге с интенсивным движением грузового транспорта по улице Строителей в нескольких местах после дождя скапливались ливневые стоки. Перед департаментом ЖКХ города Пензы стояла задача провести работы по их отводу», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев удостоверился в том, что и это поручение выполнено. По словам замдиректора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерия Яцко, пластиковая труба диаметром 230 мм будет проложена в начале сентября. МУП «Пензадормост» установит дождевые бетонные оголовки, которые обеспечат непрерывный сбор и отвод ливневых вод с дороги.

Завершаются ремонтные работы на ул. Тернопольской в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Мэр оценил качество укладки асфальта и отметил добросовестную работу подрядчиков. Он поручил директору департамента Максиму Иванкину обратить внимание дорожников на приведение в порядок газона после ремонта.

«Необходимо выполоть бурьян и подсеять траву, чтобы магистраль имела законченный цикл благоустройства», - пояснил Виктор Кувайцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».