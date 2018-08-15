Мэр Пензы проверил, как ведутся ремонтные работы на трех городских улицах

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15 августа 2018, 17:06Общество
15 августа мэр Пензы Виктор Кувайцев совершил объезд города, в ходе которого проконтролировал, как выполняются данные им ранее поручения.
Глава горадминистрации убедился, что ведутся восстановительные работы в крайнем подъезде дома №27 на улице Крупской, пострадавшем от взрыва бытового газа.
«На проезжей дороге с интенсивным движением грузового транспорта по улице Строителей в нескольких местах после дождя скапливались ливневые стоки. Перед департаментом ЖКХ города Пензы стояла задача провести работы по их отводу», - напомнили в пресс-службе мэрии.
Виктор Кувайцев удостоверился в том, что и это поручение выполнено. По словам замдиректора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерия Яцко, пластиковая труба диаметром 230 мм будет проложена в начале сентября. МУП «Пензадормост» установит дождевые бетонные оголовки, которые обеспечат непрерывный сбор и отвод ливневых вод с дороги.
Завершаются ремонтные работы на ул. Тернопольской в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Мэр оценил качество укладки асфальта и отметил добросовестную работу подрядчиков. Он поручил директору департамента Максиму Иванкину обратить внимание дорожников на приведение в порядок газона после ремонта.
«Необходимо выполоть бурьян и подсеять траву, чтобы магистраль имела законченный цикл благоустройства», - пояснил Виктор Кувайцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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