Мэр Пензы проверил дачные автобусы перед началом сезона

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10 апреля 2019, 09:32Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев осмотрел подвижной состав, который задействуют на дачных маршрутах.
Виктор Кувайцев осмотрел пассажирские автобусы большой вместимости на предмет технической готовности и санитарного состояния, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Часть автобусов зимой не использовалась. Видим, что их подготовили к дальнейшей эксплуатации. До конца недели необходимо привести в надлежащее состояние все транспортные средства», - сказал градоначальник.
Дачные автобусы начнут ходить по 21 маршруту с 20 апреля. Их движение будет осуществляться по расписанию:
- с 20 апреля до 1 июня – по средам, субботам и воскресеньям;
- с 1 июня до 1 сентября – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям;
- c 1 сентября до окончания сезона – по средам, субботам и воскресеньям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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