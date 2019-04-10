10 апреля 2019, 09:32Общество

Мэр Пензы проверил дачные автобусы перед началом сезона

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев осмотрел подвижной состав, который задействуют на дачных маршрутах.

Виктор Кувайцев осмотрел пассажирские автобусы большой вместимости на предмет технической готовности и санитарного состояния, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Часть автобусов зимой не использовалась. Видим, что их подготовили к дальнейшей эксплуатации. До конца недели необходимо привести в надлежащее состояние все транспортные средства», - сказал градоначальник.

Дачные автобусы начнут ходить по 21 маршруту с 20 апреля. Их движение будет осуществляться по расписанию:

- с 20 апреля до 1 июня – по средам, субботам и воскресеньям;

- с 1 июня до 1 сентября – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям;

- c 1 сентября до окончания сезона – по средам, субботам и воскресеньям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_gotovnost_podvizhnogo_sostava_k_dachnomu_sezonu/

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