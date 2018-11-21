Мэр Пензы проинспектировал модульные котельные города

Основное внимание обратили на котельную около нового корпуса школы №66 в микрорайоне Шуист. На сегодняшний день ее монтаж завершили, сейчас рабочие утепляют теплотрассу.

Также 21 ноября специалисты подключили модульную котельную, которая предназначена для обеспечения ресурсом ГБУЗ «Детская поликлиника №1». Данный объект тоже был проинспектирован в рамках выездного совещания.

Кроме того, в 2018 году на модульные котельные перевели ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина» и ГБУЗ «Клиническая больница № 5», от которого отапливается и диагностический центр «ППО ЭВТ», ГБУЗ «Клиническая больница № 4», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Проверяющим доложили, что все объекты работают в автоматическом режиме, параметры и температурный режим соблюдаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».