Мэр Пензы проинспектировал модульные котельные города

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21 ноября 2018, 17:08Общество
21 ноября мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным осмотрели несколько модульных котельных города.
Основное внимание обратили на котельную около нового корпуса школы №66 в микрорайоне Шуист. На сегодняшний день ее монтаж завершили, сейчас рабочие утепляют теплотрассу.
Также 21 ноября специалисты подключили модульную котельную, которая предназначена для обеспечения ресурсом ГБУЗ «Детская поликлиника №1». Данный объект тоже был проинспектирован в рамках выездного совещания.
Кроме того, в 2018 году на модульные котельные перевели ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина» и ГБУЗ «Клиническая больница № 5», от которого отапливается и диагностический центр «ППО ЭВТ», ГБУЗ «Клиническая больница № 4», сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Проверяющим доложили, что все объекты работают в автоматическом режиме, параметры и температурный режим соблюдаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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