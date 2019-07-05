05 июля 2019, 13:36Общество

Мэр Пензы призвал горожан выйти на уборку улиц и дворов

5 июля в Пензе пройдут работы по санитарной очистке городских территорий.

Работники коммунальных служб, администраций, учреждений социальной сферы выйдут на уборку закрепленных за ними участков, будут собирать мусор, подметать пешеходные дорожки, очищать световые опоры от объявлений и делать другие работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Обращаюсь к трудовым коллективам и всем неравнодушным горожанам – присоединяйтесь к мероприятиям по благоустройству. Убрать мусор на подведомственной территории, в собственном дворе, в ближайшем сквере – любая помощь поможет сделать наш город чище и уютнее. Только вместе мы сможем не только навести порядок, но и поддерживать его. Благодарю вас за активную жизненную позицию, трудолюбие, любовь к городу», – обратился к пензенцам мэр Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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