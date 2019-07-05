Мэр Пензы призвал горожан выйти на уборку улиц и дворов

Работники коммунальных служб, администраций, учреждений социальной сферы выйдут на уборку закрепленных за ними участков, будут собирать мусор, подметать пешеходные дорожки, очищать световые опоры от объявлений и делать другие работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Обращаюсь к трудовым коллективам и всем неравнодушным горожанам – присоединяйтесь к мероприятиям по благоустройству. Убрать мусор на подведомственной территории, в собственном дворе, в ближайшем сквере – любая помощь поможет сделать наш город чище и уютнее. Только вместе мы сможем не только навести порядок, но и поддерживать его. Благодарю вас за активную жизненную позицию, трудолюбие, любовь к городу», – обратился к пензенцам мэр Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».