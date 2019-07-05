Мэр Пензы призвал горожан выйти на уборку улиц и дворов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июля 2019, 13:36Общество
5 июля в Пензе пройдут работы по санитарной очистке городских территорий.
Работники коммунальных служб, администраций, учреждений социальной сферы выйдут на уборку закрепленных за ними участков, будут собирать мусор, подметать пешеходные дорожки, очищать световые опоры от объявлений и делать другие работы, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Обращаюсь к трудовым коллективам и всем неравнодушным горожанам – присоединяйтесь к мероприятиям по благоустройству. Убрать мусор на подведомственной территории, в собственном дворе, в ближайшем сквере – любая помощь поможет сделать наш город чище и уютнее. Только вместе мы сможем не только навести порядок, но и поддерживать его. Благодарю вас за активную жизненную позицию, трудолюбие, любовь к городу», – обратился к пензенцам мэр Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 июля 2019, 19:38В пензенском театре драмы рассказали о планах на новый сезон
05 июля 2019, 19:36В Кузнецке выравнивают дорогу возле детской городской больницы
05 июля 2019, 19:31Маломобильные пензенцы оценили «Доступную среду»в дворце единоборств
05 июля 2019, 19:19В Пензе стартовали торжества, посвященные Лермонтовскому дню поэзии
05 июля 2019, 19:14Ольга Чистякова возглавила пензенский Союз женщин России
05 июля 2019, 19:09В Пензе прошли чемпионат и первенство области по гребле
05 июля 2019, 19:06Волонтеры вывезли из Лопаток шесть брошенных кошек
05 июля 2019, 19:02Для сотрудников пензенской «скорой» оборудовали 8 комнат отдыха