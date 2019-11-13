13 ноября 2019, 15:37Общество

Мэр Пензы призвал активнее популяризировать баскетбол

С предложением более активно заниматься продвижением игры в баскетбол среди жителей Пензы выступил мэр Андрей Лузгин.

13 ноября глава администрации Пензы Андрей Лузгин и другие сотрудники мэрии посетили спортивные объекты города. Сначала они приехали во дворец спорта «Рубин», где находятся легкоатлетический манеж, хоккейная площадка с искусственным льдом и залы для занятий различными видами спорта. На развитие материально-технической базы учреждения планируется привлечь средства федерального бюджета, выделяемые в рамках национальных проектов, инициированных президентом РФ.

Осмотр площадки для занятий баскетболом в спортивной школе № 1, которая специализируется на игре с оранжевым мячом, натолкнул мэра на мысль активнее продвигать этот вид среди пензенцев.

«Баскетбол – один из самых доступных видов спорта, и у нас есть необходимая инфраструктура, как минимум, в системе образования, для вовлечения взрослых и детей», - отметил Андрей Лузгин.

При этом, по мнению градоначальника, нужно повышать квалификацию и профмастерство тренеров, устраивая для них семинары.

«Завершающей точкой объезда стал стадион «Зенит», где представители городской власти обсудили вопрос развития пензенского футбола», - подытожили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 93

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_proveril_sostoyanie_sportivnykh_obektov_goroda_/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ