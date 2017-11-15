Мэр Пензы принял участие в работе сессии Казанской гордумы

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15 ноября 2017, 14:37Общество
15 ноября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в составе членов общего собрания Ассоциации городов Поволжья принял участие в работе сессии Казанской городской Думы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
На сессии рассматривались вопросы, которые входят в число ключевых для любого муниципального образования: об осуществлении муниципального земельного контроля, развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении качества жилищно-коммунальных услуг и ряд других - поэтому они вызвали неподдельный интерес гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Опыт Казани, которая лидирует по многим показателям в жилищно-коммунальной сфере, в частности, по благоустройству, реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги» и другим, нам очень интересен. Пензе тоже есть чем поделиться с соседями, поэтому так важны подобные встречи», - подчеркнул Виктор Кувайцев.
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