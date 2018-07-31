Мэр Пензы предложил одеть водителей общественного транспорта в униформу

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31 июля 2018, 17:08Общество
31 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании предложил одеть водителей пассажирского транспорта в форменную одежду.
Он пояснил, что сейчас водители автобусов и троллейбусов одеты по-разному, не всегда соответственно рабочему месту.
«Необходимо встретиться с перевозчиками и договориться об обеспечении водителей и кондукторов форменной одеждой. Необязательно, чтобы это было дорого. Единый стиль в одежде, как правило, организует и дисциплинирует, придает значимость», - цитирует главу администрации пресс-служба мэрии.
Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой проработать этот вопрос и сообщить о результатах.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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