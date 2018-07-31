Мэр Пензы предложил одеть водителей общественного транспорта в униформу

Он пояснил, что сейчас водители автобусов и троллейбусов одеты по-разному, не всегда соответственно рабочему месту.

«Необходимо встретиться с перевозчиками и договориться об обеспечении водителей и кондукторов форменной одеждой. Необязательно, чтобы это было дорого. Единый стиль в одежде, как правило, организует и дисциплинирует, придает значимость», - цитирует главу администрации пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой проработать этот вопрос и сообщить о результатах.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».