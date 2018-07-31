31 июля 2018, 17:08Общество

Мэр Пензы предложил одеть водителей общественного транспорта в униформу

31 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании предложил одеть водителей пассажирского транспорта в форменную одежду.

Он пояснил, что сейчас водители автобусов и троллейбусов одеты по-разному, не всегда соответственно рабочему месту.

«Необходимо встретиться с перевозчиками и договориться об обеспечении водителей и кондукторов форменной одеждой. Необязательно, чтобы это было дорого. Единый стиль в одежде, как правило, организует и дисциплинирует, придает значимость», - цитирует главу администрации пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой проработать этот вопрос и сообщить о результатах.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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