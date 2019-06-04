04 июня 2019, 16:38Общество

Мэр Пензы поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мусульмане готовятся отметить Ураза-байрам. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил их с праздником.

«Всех мусульман поздравляю с праздником Ураза-байрам! Пусть священный месяц принесет в каждый дом благополучие, а сердца верующих наполнит миром и покоем», - написал мэр.

Ураза-байрам – это исламский праздник, отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В счастливый для всех мусульман день дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости. В это время принято раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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