Мэр Пензы поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

«Всех мусульман поздравляю с праздником Ураза-байрам! Пусть священный месяц принесет в каждый дом благополучие, а сердца верующих наполнит миром и покоем», - написал мэр.

Ураза-байрам – это исламский праздник, отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В счастливый для всех мусульман день дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости. В это время принято раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения, пишет ИА «Пенза-Пресс».