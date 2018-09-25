Мэр Пензы поручил организовать «зеленую волну» для автомобилистов

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25 сентября 2018, 14:06Общество
В администрации Пензы 25 сентября прошло совещание по вопросу организации дорожного движения.
Мэр Виктор Кувайцев поручил до конца октября наладить взаимодействие с правоохранительными органами и оператором сотовой связи для устройства «зеленой волны» на основных магистралях Пензы.
«В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с помощью установки светофоров нам удалось значительно сократить места концентрации ДТП. В перспективе надо стремиться к созданию интеллектуальных транспортных систем, которые позволят менять фазы светофорного оборудования в утреннее и вечернее время в зависимости от загруженности потоков», – подчеркнул он.
В ходе совещания рассмотрели и другие вопросы, касающиеся, в том числе, усовершенствования системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных площадок, оптимизации транспортного обслуживания, предложения по эффективному использованию муниципального имущества, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, тему организации дорожного движения накануне в ходе совещания поднял губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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