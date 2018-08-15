Мэр Пензы поручил дать горячую воду во все дома до 25 августа

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15 августа 2018, 11:34Общество
15 августа глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание на Театральной площади. Там в настоящее время специалисты ПАО «Т плюс Теплосеть Пенза» начали устранять утечку на теплосетях.
По данным технического директора «Т плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева, по состоянию на 14 августа, на сетях организации без горячей воды оставались 938 жилых домов, 40 детских садов, 27 школ и 13 больниц. На сегодняшний день число социальных объектов, оставшихся без ГВС, значительно сократилось: 583 жилых дома, 30 детских садов, 14 школ, 17 больниц, сообщает пресс-служба горадминистарции.
«Необходимо ускорить ремонтные работы. К 25 августа все жилые дома и другие социальные объекты должны быть с горячей водой. Исключения составляют только ликвидации аварийных ситуаций», - поставил задачу Виктор Кувайцев.
Василий Журавлев подтвердил, что ремонтные работы, связанные с подготовкой теплосетей к прохождению зимнего периода, планируется завершить к обозначенному сроку.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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