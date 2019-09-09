Мэр Пензы поблагодарил всех, кто пришел на выборы

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09 сентября 2019, 15:37Общество
9 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил граждан, которые отдали свой голос на состоявшихся выборах в Гордуму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Подводя итоги выборов в городскую Думу, хочу поблагодарить всех, кто пришел на избирательные участки и выполнил свой гражданский долг - явка была высокая, выше, чем в ходе выборов пять лет назад», - сказал мэр.
Кроме того, Виктор Кувайцев пожелал плодотворной работы избранным депутатам.
«Вы взяли на себя ответственность за голоса сотен пензенцев, за решение важных для них вопросов. Успехов вам», - написал глава администрации города.
О предварительных результатах голосования, в котором приняли участие 496 782 жителей области, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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