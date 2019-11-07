Мэр Пензы оценил новые ясельные группы

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07 ноября 2019, 13:04Общество
Глава администрации Пензы Андрей Лузгин оценил отремонтированные помещения в детских садах, предназначенные под ясельные группы.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, новые группы появились за счет перепрофилирования имеющихся, так как была потребность именно в яслях. Капитальный ремонт включал в себя штукатурно-малярные работы, замену инженерных коммуникаций, окон, дверей, установку новой сантехники. Была приобретена мебель, игрушки, на участках установили веранды.
Так, в детском саду №129 на улице Рахманинова, 35а новая ясельная группа стала третьей. Всего здесь обучаются 70 детей раннего возраста. В филиале детского сада № 149 на улице Бородина, 8 введена в эксплуатацию четвертая такая группа.
«Для пребывания детей созданы комфортные условия. Необходимо продолжать работу по этому приоритетному направлению, чтобы обеспечить местами в детских садах всех желающих», – сказал Андрей Лузгин.
Также в ходе посещения учреждений мэр обсудил с руководителями вопросы обеспечения безопасности, медицинского обслуживания и укомплектованности кадрами.
Мероприятия провели в рамках нацпроекта «Демография», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным и направлен на обеспечение мест в детсадах для малышей до трех лет. В Пензе планируется в 2019 году открыть девять дополнительных ясельных групп, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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