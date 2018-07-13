Мэр Пензы обещал поддержать Музей русской армии

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13 июля 2018, 12:36Культура
13 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил Музей русской армии, который находится в Доме молодежи на улице Кирова. Создатель музея - пензенец Томас Янчаускас.
В пресс-службе горадминистрации отметили, что мэрия оказывает поддержку и помощь военно-патриотическому клубу, который возглавляет Томас Янчаускас в подготовке площадки для проведения ежегодного военно-исторического фестиваля.
Мэр осмотрел экспозицию музея, которая включает в себя различные экспонаты: обмундирование, вооружение, снаряжение русской армии от Петра I до революции 1917 года. Главные темы здесь: войны 1812 и 1914 годов. Многие экспонаты принесли друзья клуба, что-то приобретено за личные средства.
«Военно-патриотическое воспитание молодежи играет важную роль в становлении личности и формировании любви к своей родине, уважения к традициям и гордости за славную историю своей страны, за свой народ, за Русскую армию, ее выдающихся полководцев, которых знают и помнят далеко за пределами России. Вы делаете важное и нужное дело», - отметил Виктор Кувайцев.
Глава администрации города поблагодарил Томаса Янчаускаса за интересную экскурсию в боевое прошлое нашего государства, пожелал дальнейших успехов военно-патриотическому клубу и пообещал поддержку, если потребуется.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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