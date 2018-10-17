Мэр Пензы наградил одаренных детей

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17 октября 2018, 10:01Общество
В Пензе прошла церемония награждения талантливой молодежи, ребята добились высоких результатов в научной и творческой деятельности. Их поздравил глава горадминистрации Виктор Кувайцев.
«Одаренность – залог успеха, но успех, в свою очередь, это не дело случая, а результат плодотворной, упорной и кропотливой работы. Безусловно, ребенок может обладать уникальными способностями и большим потенциалом, более того, уверен, что каждый из детей по-своему талантлив, но очень многое зависит от наставников», - сказал мэр.
Виктор Кувайцев отметил, что большую роль в раскрытии таланта играют педагоги и родители.
«В жизни у вас все получится. Вас ждет светлое будущее, престижные специальности и заслуженные награды», – обратился он к ребятам.
Мэр Пензы заявил, что будет оказывать всестороннюю поддержку сфере образования, в первую очередь, финансового характера, сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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