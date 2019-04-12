Мэр Пензы и глава города Ульяновска подписали соглашение

Мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе рабочего визита в Ульяновск 12 апреля встретился с главой города Сергеем Панчиным.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития городов Поволжья, а также перспективы совместной работы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По итогам встречи подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, городского хозяйства, образования, культуры, спорта, туризма, молодежной политики и другим направлениям. Виктор Кувайцев отметил, что договор позволит еще больше укрепить связи двух городов.

«Пенза и Ульяновск – ближайшие соседи. В целом, мы уже успешно сотрудничаем, теперь эти взаимоотношения будут носить более систематический и целенаправленный характер», – сказал он.

В завершение встречи руководители Пензы и Ульяновска обменялись сувенирами, пишет ИА «Пенза-Пресс».