Мэр Пензы и глава города Ульяновска подписали соглашение

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12 апреля 2019, 16:04Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе рабочего визита в Ульяновск 12 апреля встретился с главой города Сергеем Панчиным.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития городов Поволжья, а также перспективы совместной работы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По итогам встречи подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, городского хозяйства, образования, культуры, спорта, туризма, молодежной политики и другим направлениям. Виктор Кувайцев отметил, что договор позволит еще больше укрепить связи двух городов.
«Пенза и Ульяновск – ближайшие соседи. В целом, мы уже успешно сотрудничаем, теперь эти взаимоотношения будут носить более систематический и целенаправленный характер», – сказал он.
В завершение встречи руководители Пензы и Ульяновска обменялись сувенирами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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