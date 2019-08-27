Мэр напомнил пензенским производителям о сезонных ярмарках

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27 августа 2019, 12:36Общество
Традиционно с наступлением осени в Пензе проходят сезонные ярмарки (0+). Жители сел и городов могут реализовать на них свою продукцию.
Об этом напомнил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, написав пост в Facebook.
«У жителей города и сельхозпроизводителей есть возможность реализовать свой урожай на 17 городских продовольственных ярмарках. Они располагаются в разных районах: на улицах Терновского, 224; Литейной,2/1; Лядова, 36; Кижеватова, 1-3; Антонова, 9; Рябова, 10а; Одесской, 2; пр. Строителей, 40 и 21а; пр. Победы, 99; Суворова, 120. Кроме того, 85 мест есть на территории двух рынков на Бакунина, 9 и 20», - написал он.
По словам Виктора Кувайцева, ярмарки пользуются спросом у горожан, это хорошая возможность приобрести качественные и натуральные продукты местных производителей.
Как реализовать свою продукцию на городских ярмарках, предприниматели могут узнать подробнее в управлении содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы по телефону 68-69-80, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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