Мэр доложил губернатору о переселении жителей дома на ул. Кулибина,10

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09 апреля 2018, 12:34Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев 9 апреля на оперативном совещании в правительстве доложил о ситуации с разрушающимся домом на ул. Кулибина, 10.
«238 помещений в этом здании, 158 освободили, все жители переселены. Большая часть переехала по своему усмотрению, это в основном те, кто не имел права на маневренный фонд. Ряд семей живет в санатории Володарского, для них организовано транспортное сообщение со школой №18, чтобы дети могли учиться там, где учились, и родители могли добираться на работы», - рассказал глава администрации Пензы.
По его словам, в настоящее время готовится основательное ограждение вокруг дома, здание отключено от сетей. Организована охрана территории.
«Ищем варианты по размещению семей в маневренный фонд. Около 40 семей просят предоставить такое жилье. На подготовку помещений уйдет неделя», - отметил Виктор Кувайцев.
Губернатор поблагодарил председателя правительства региона Николая Симонова и мэра Виктора Кувайцева за работу. Вместе с тем, он потребовал провести объективное расследование причин ЧП.
«Те, кто допустил разрушение дома, должны понести ответственность», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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