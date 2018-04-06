Мемориал в поселке Монтажный планируют благоустроить

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 апреля 2018, 10:02Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил мемориал «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт» в поселке Монтажный.
Глава администрации города осмотрел территоию мемориала и поручил своему заму Магомеду Агамагомедову разработать концепцию развития объекта. В нее планируется включить восстановление пешеходных дорожек, приведение в порядок зеленой зоны с вырубкой кустарников и сухостоя, созданием мест «военного привала» для посетителей, установкой информационных стендов, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«В городе многое сделано для того, чтобы сохранить память о пензенцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это наш долг и святая обязанность», – подчеркнул Виктор Кувайцев.
Также мэр отметил, что в преддверии Дня Победы особенно важно, продолжая традицию создания и развития памятных мест по примеру сквера Бессмертного полка, дать жизнь еще одному значимому месту, с которого пензенцы отправлялись на фронт, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 апреля 2018, 13:02В Пензенской области растет количество животных, заболевших бешенством
06 апреля 2018, 12:36Две школьницы из Пензы смогут поступить в любой вуз страны без конкурса
06 апреля 2018, 12:04Прокуратура требует закрыть ТЦ «Мой» на ул. Кижеватова
06 апреля 2018, 11:34В Пензенской области 18 малых сел смогут выйти в интернет по Wi-Fi
06 апреля 2018, 11:03Мэр рассказал, как преобразится Шуист
06 апреля 2018, 10:33В Пензе осудили 19 распространителей крупной партии наркотиков
06 апреля 2018, 10:02Мемориал в поселке Монтажный планируют благоустроить
06 апреля 2018, 09:32В Мокшане вспыхнула фура