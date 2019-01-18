Мельниченко высоко оценил деятельность молодых парламентариев Пензы

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18 января 2019, 19:29Общество
Член Совета Федерации от Пензенской области Олег Мельниченко в рамках рабочего визита на малую Родину встретился с представителями молодежного парламента при региональном ЗакСобре.
Олег Мельниченко не впервые выбрал для общения молодежную аудиторию. Правда, с первых минут встречи подчеркнул, что намерен больше слушать, чем говорить. Но прежде рассказал о том, как решаются задачи в верхней палате парламента страны.
«Мы все выстраиваем таким образом, чтобы практически принимаемые Государственной Думой законы проходили рассмотрение в Совете Федерации. Считаем, что это важно и необходимо», - сказал он.
Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Собравшиеся обсудили темы, касающиеся государственной службы, в частности, формирования кадрового резерва, а также возможности сохранения национальной культуры региона.
«Благодаря таким встречам рождаются новые проекты, в том числе - по сохранению культурного наследия области. Мы заявляем об определенных проблемах, которые могут решить только старшие коллеги с полномочиями, и действительно впоследствии нам удается сдвинуть эти «льдины» с места», - отметил председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.
Олег Мельниченко дал высокую оценку деятельности молодых парламентариев и призвал их максимально использовать формат общения для обмена опытом и тем самым нарабатывать навыки командной работы.
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