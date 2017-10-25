25 октября 2017, 13:05Общество Мельниченко возглавил комитет СовФеда по федеративному устройству Олег Мельниченко, представляющий Пензенскую область в Совете Федерации, стал председателем комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в аппарате комитета.

Место председателя освободилось в конце сентября, когда глава комитета Дмитрий Азаров стал врио губернатора Самарской области.

Комитет СовФеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера занимается вопросами федеративного устройства РФ, государственной, национальной и региональной политики, госполитики в области местного самоуправления, государственной жилищной политики и ряда других.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало, что депутат Законодательного Собрания региона Олег Мельниченко досрочно сложит свои полномочия в связи с избранием членом Совета Федерации от Пензенской области. Его кандидатуру в ходе первой сессии областного парламента шестого созыва 26 сентября предложил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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