«МегаФон» обеспечил пензенцам бесперебойную трансляцию Jazz May

26 мая завершился международный фестиваль Jazz May. Второй год подряд его официальным телеком-партнером становится компания «МегаФон». Делиться с друзьями яркими фото и видео стало еще проще, а аудиторию удалось увеличить - за счет цифровых зрителей. Тот, кто не смог побывать на площадках фестиваля, следил за онлайн-трансляциями, которые организовал мобильный оператор.

Прямые включения с фестиваля Jazz May, организованные «МегаФоном» в интернете, посмотрели более 50 тысяч раз. Это в четыре с половиной раза больше, чем год назад. Аудиторию фестиваля удалось увеличить за счет онлайн-трансляции через высокоскоростную сеть 4G.

«Мы первые в 2019 году запустили сеть 4G во всех районах. Благодаря этому абоненты могут работать в интернете на самых высоких скоростях. Кто не может в этот день посетить фестивальные площадки Jazz May, могут в режиме реального времени подключиться к трансляции и наблюдать за включениями через высокоскоростную сеть 4G», - сказал директор пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Свыше 12 тысяч посетителей. Вечно молодой и завораживающий джаз снова объединил Пензу, Россию и страны-участницы. Делиться с друзьями яркими фото и видео было просто. Интернет на высоких скоростях и как результат - более десяти тысяч фото и видео, выложенных в сеть.

Не зря Jazz May называют самым демократичным музыкальным событием весны. Это уникальное свободное творческое пространство и настоящая находка для пользователей соцсетей. Гости буквально не расставались со смартфонами. Для любителей креативных фото сотовый оператор подготовил фотозону. За публикацию в социальных сетях со специальными хештегами каждому дарили футболку с ярким принтом.

«Здорово, что телеком-компания делает такие трансляции. Это не так просто. Аудитория наших групп отлично реагирует на это и ждет их», - сказала организатор фестиваля Дарья Тришина.

На Jazz May каждый ощущает дух свободы, творчества и стремится к самовыражению. Как и музыка, высокоскоростной интернет «МегаФона» стирает границы в общении и дарит практически безграничные возможности.