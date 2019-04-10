Медвежья услуга. Жители Калинино недовольны ремонтом местной дороги

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10 апреля 2019, 19:29Общество
Жители одной из улиц в селе Калинино Пензенской области с горечью вспоминают тот день, когда обратились в сельсовет с просьбой отремонтировать дорогу. Власти не проигнорировали их обращение и еще осенью, до наступления холодов, отсыпали дорогу крошкой, привезенной с близлежащего карьера. Но ровной дорога была до первых дождей, а весной и вовсе стала непроезжей.
Жители улицы Сельской уже по привычке собрались у обочины того, что когда-то было дорогой. Проезжая часть перестала быть таковой после того, как наступила весна. Глина, которая оказалась в составе материала, не пропускает воду и проминается под весом машин. Люди жалуются, что теперь и не проехать, и не пройти.
«Носим с собой вторую обувь, чтобы довести детей до школьного автобуса, потому что грязь очень глубокая, приходится преодолевать ее в сапогах», - рассказала житель села Калинино Вячеслав Кошелев.
Когда грязь засыхает, колея становится твердой, но из-за глубины по ней не может проехать ни одна легковая машина.
Все началось с того, что в 2018 году люди обратились в сельсовет с просьбой отремонтировать грунтовую дорогу на их улице. Сельсовет отреагировал, насыпав отработанный материал из соседнего карьера. Дорога выглядела относительно неплохо, но только до наступления весенних дождей.
«Просили хоть что-то сделать, чтобы было лучше. Летом ни у кого не возникало вопросов. Появились только дополнительные жалобы с других улиц, почему у них не сделали», - прокомментировал глава администрации сельсовета «Воскресеновский» Пензенского района Александр Яблоков.
Зато такие меры не стоили сельскому бюджету ни копейки: на просьбу сельсовета откликнулся местный житель, из самых добрых побуждений. Теперь, по словам главы администрации, нужно дождаться благоприятной, то есть сухой погоды, тогда по улице пройдет грейдер и выровняет дорогу.
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