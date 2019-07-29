29 июля 2019, 15:06Общество

«Медвежонок с круглыми ушками». Пензенцы ищут дом необычной кошечке

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о кошечке необычайной красоты.

Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что кошечку назвали Глафирой, ей – два года.

«Малышка - стерилизована, обработана от всех паразитов, приучена к лотку, кушает сухой корм. Глафира – очень дружелюбная, славная и милая девочка с необычными круглыми ушками. Станет лучшим другом для будущего хозяина. Умная и покладистая кошечка – просто мечта!» - написали сотрудники фонда.

Узнать о том, как стать любящим хозяином для кошечки, которая похожа на плюшевого медвежонка, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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