«Медвежонок с круглыми ушками». Пензенцы ищут дом необычной кошечке

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29 июля 2019, 15:06Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о кошечке необычайной красоты.
Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что кошечку назвали Глафирой, ей – два года.
«Малышка - стерилизована, обработана от всех паразитов, приучена к лотку, кушает сухой корм. Глафира – очень дружелюбная, славная и милая девочка с необычными круглыми ушками. Станет лучшим другом для будущего хозяина. Умная и покладистая кошечка – просто мечта!» - написали сотрудники фонда.
Узнать о том, как стать любящим хозяином для кошечки, которая похожа на плюшевого медвежонка, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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