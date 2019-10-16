Медвежата. Пензенским волонтерам подбросили плюшевых щенков

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16 октября 2019, 17:06Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали о щенках-медвежатах, которых им безжалостно подбросили.
Всего в центр «Питомец» попали шесть щенков. Сотрудники фонда рассказали о них в группе соцсети «ВКонтакте». Двое из малышей – мальчики. Пол остальных щенков волонтеры пока не назвали.
Пользователи прозвали в комментариях щенков медвежатами из-за их пушистой шерстки. Сами же волонтеры отметили, что один из малышей похож на волчонка.
Работники фонда просят пензенцев помочь им пристроить пушистиков, так как в центре совершенно не осталось места. О том как это сделать, можно узнать здесь. Они также напомнили жителям области о необходимости стерилизации питомцев, если хозяева не хотят потом возиться с потомством, чтобы не подбрасывать малышей волонтерам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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