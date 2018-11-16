Медведицу Нюру перевезли в пензенский зоопарк

В Пензе медведицу по кличке Нюра, которая большую часть своей жизни провела в клетке на территории частного дома, перевезли в зверинец. О том, что в содержании дикого животного возникли трудности, его хозяйка не раз сообщала в различные организации. Решения проблемы удалось добиться лишь несколько дней назад. Забирать из семьи косолапого приехали волонтеры и общественники.

По словам хозяев, медведица, которая провела с ними большую часть жизни, обычно тихая и спокойная, перед отъездом была очень взволнована. Впервые за долгое время животное отказывалось от пищи. Хотя рацион у косолапого достаточно богатый: фрукты, овощи, хлеб, консервы. Угощали хозяева своего домашнего питомца и тем, что ели сами. Мясом и рыбой не баловали, поэтому животное росло вегетарианцем. В прошлом цирковую артистку, в семье полюбили с первых дней.

«Дочь - хозяйка цирка, ей как-то артисты привезли маленького медвежонка, с которым позже стал работать дрессировщик, но это продолжилось не долго, через некоторое время он отказался от своих обязанностей», - рассказала жительница Пензы Надежда Гулина.

Пензячка тщательно ухаживала за животным. По словам хозяйки, у медведицы сделаны все прививки, а недавно Нюра прошла процедуру чипирования. Но справляться с воспитанием медведя, с каждым днем становилось все труднее. Тогда Надежда Алексеевна обратилась сразу в несколько общественных организаций. Помощь женщине согласились оказать волонтеры, а также неравнодушные жители города. Решение проблемы нашли почти сразу: перевезти животное в пензенский зоопарк. Перед отправкой медведицу осмотрели ветеринары.

«У нее средние показатели. Шерстяной покров очень тусклый. Скорее всего, это из-за ограниченного движения. В основном, будем вводить ее в нормальное состояние уже в зоопарке», - сказал главный ветеринар пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Специалисты изначально решили перевозить медведицу в новый дом под глубоким наркозом. Однако от снотворного почти сразу отказались: она оказалась не только спокойной, но и послушной. Со двора Нюру выводили на поводке.

Медведицу доставили в пензенский зоопарк в небольшой клетке, где поместили в карантинную зону. Там животное ждет полный медосмотр, вакцинация от бешенства, а также сбор анализов. Однако надолго в Пензе Нюра не задержится. Специалисты намерены подобрать зоопарк, в котором для косолапого хищника найдется место.

Провожая Нюру, Надежда Алексеевна хоть и обещала ее навещать в зоопарке, но, кажется, понимала, что расстается со своей любимицей навсегда.