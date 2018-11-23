Медведев поздравил пензенский драмтеатр с грядущим юбилеем

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 ноября 2018, 16:38Культура
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму в адрес коллектива пензенского драматического театра имени Луначарского. В 2018 году учреждению культуры исполняется 225 лет.
В сообщении, которое опубликовали на сайте драматического театра, премьер-министр отметил, что Пенза славится своей историей, в городе трудились многие известные режиссеры и актеры. Среди них - Всеволод Мейерхольд, Cемен Рейнгольд, Иван Мозжухин, Нина Масальская, Петр Кирсанов, Михаил Светин.
«Сегодня коллектив пензенского театра не только сохраняет, но и приумножает славные традиции. А главное — открыт для творческих экспериментов и проектов», - говорится в поздравлении.
Дмитрий Медведев пожелал коллективу театра вдохновения, творческих удач, полных залов и несмолкаемых аплодисментов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 ноября 2018, 18:11Пензенским школьникам предложили выбрать будущую профессию
23 ноября 2018, 17:58В Иссе перевернулась «десятка», есть пострадавший
23 ноября 2018, 17:39В Сети появилось видео, на котором Granta сбила пешеходов в Пензе
23 ноября 2018, 17:08Пожар с двумя трупами в Пензе произошел из-за сигареты - СКР
23 ноября 2018, 16:38Медведев поздравил пензенский драмтеатр с грядущим юбилеем
23 ноября 2018, 16:07Пензенец просит ликвидировать «блошиный рынок» в Арбеково
23 ноября 2018, 15:37Пензенская область поделилась опытом решения соцзадач с гостями из Китая
23 ноября 2018, 15:06В Пензе машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов – очевидцы