Медведев поздравил пензенский драмтеатр с грядущим юбилеем

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму в адрес коллектива пензенского драматического театра имени Луначарского. В 2018 году учреждению культуры исполняется 225 лет.

В сообщении, которое опубликовали на сайте драматического театра, премьер-министр отметил, что Пенза славится своей историей, в городе трудились многие известные режиссеры и актеры. Среди них - Всеволод Мейерхольд, Cемен Рейнгольд, Иван Мозжухин, Нина Масальская, Петр Кирсанов, Михаил Светин.

«Сегодня коллектив пензенского театра не только сохраняет, но и приумножает славные традиции. А главное — открыт для творческих экспериментов и проектов», - говорится в поздравлении.

Дмитрий Медведев пожелал коллективу театра вдохновения, творческих удач, полных залов и несмолкаемых аплодисментов, пишет ИА «Пенза-Пресс».