Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз мусора

«Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты», - сообщил он на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна».

Также Медведев поддержал ведение льгот для граждан, раздельно собирающих мусор, снижение финансовой нагрузки на жителей сельских территорий. Также он прокомментировал предложение о введении дифференцированной системы накопления отходов.

«В отношении дифференцированного норматива по накоплению мусора в регионах у меня возражений нет. Но очень важно, чтобы в этой работе прямое участие принимало региональное руководство», – сказал премьер-министр.

Инициатива исходила от координатора партийного проекта «Чистая страна», председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«Есть определенная несправедливость. Простой пример: у нас есть сельские домики, которые даже не подключены к газовому отоплению, и где все, что можно, сжигают в печках, где буквально не остается никаких отходов. И здесь норматив накопления не может быть такой же, как в многоквартирном доме, где на первом этаже супермаркет, каждую виноградинку завернут в полиэтилен, объем пластика больше, чем объем продуктов», – сказал он.

Коме того, Дмитрий Медведев одобрил идею создания единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, согласился с необходимостью создания специального интернет-сайта, который бы контролировал и отображал информацию об экологических показателях в регионах страны, поддержал предложение об увеличении количества постов наблюдений Росгидромета за состоянием воздуха.