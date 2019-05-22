Медведев поддержал предложения «Единой России»

Говоря о предложении снизить размер первоначального вноса по льготной ипотеке на селе до 10%, он напомнил, что ранее ипотека, связанная с индивидуальным жилищным строительством, не развивалась.

«В любом случае, сельскохозяйственная жизнь и ипотека на селе должны появиться», - сказал Дмитрий Медведев.

Медведев также отметил предложение о том, чтобы провести максимально быстрый отбор проектов развития сельских территорий на федеральном и региональном уровнях до 1 октября 2019 года.

«Давайте, так и сделаем. Чем быстрее мы сможем это все оформить – тем быстрее программа заработает», - подчеркнул премьер-министр.

Что касается предложения о финансировании госпрограммы комплексного развития сельских территорий по аналогии с нацпроектами - 99% из федерального бюджета и 1% - из регионального, он сказал, что вопрос будет проработан.

«Мы должны сохранить отдельный инструмент развития села, сохранить возможности для того, чтобы село развивалось по понятным для всех нас законам. Чтобы жизнь была комфортной, чтобы на селе продолжили оставаться молодые специалисты, чтобы у них было желание вернуться в родное село. Уверен, мы сделаем хорошую программу», - подытожил Дмитрий Медведев.