Медведев направил поздравительную телеграмму Ивану Белозерцеву

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09 мая 2017, 10:37Общество
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил пензенцев с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
В поздравительной телеграмме на имя губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева премьер-министр подчеркнул, что «день 9 Мая будет для нас самым главным, священным праздником» вопреки течению времени, сообщает ИА «Пенза-Пресс» информацию пресс-центра регионального правительства.
«Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память делает нас сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война», – отметил Дмитрий Медведев.
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