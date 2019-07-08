Медведев дал старт новым направлениям работы «ЕР»

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08 июля 2019, 10:49Общество
В работе «Единой России» появятся в течение месяца новые направления работы. Это произойдет сразу после того, как генеральный совет партии доработает предложения политической конференции и представит их в виде резолюции на подпись главе правительства Дмитрию Медведеву.
Речь идет об информировании людей о нацпроектах и налаживании обратной связи, создании правозащитного центра, обновлении формата работы общественных приемных, поддержке волонтеров и НКО, изменении требований к кандидатам на участие в предварительном голосовании, а также о сотрудничестве с гражданскими активистами, журналистами и блогерами.
«Систему информирования, обмена информацией о том, что происходит, в том числе по национальным проектам, нужно сделать, как было раньше принято говорить, снизу и до самого верха. Это должно быть на всех уровнях», - отметил Дмитрий Медведев.
Также поддержку получила инициатива о создании правозащитного центра. Еще одно предложение касалось общественных приемных.
«Давайте их обновим, модернизируем, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди, в том числе - электронную обработку обращений граждан и другие», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Об остальных проектах и инициативах можно узнать здесь.
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