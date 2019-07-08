08 июля 2019, 10:49Общество

Медведев дал старт новым направлениям работы «ЕР»

В работе «Единой России» появятся в течение месяца новые направления работы. Это произойдет сразу после того, как генеральный совет партии доработает предложения политической конференции и представит их в виде резолюции на подпись главе правительства Дмитрию Медведеву.

Речь идет об информировании людей о нацпроектах и налаживании обратной связи, создании правозащитного центра, обновлении формата работы общественных приемных, поддержке волонтеров и НКО, изменении требований к кандидатам на участие в предварительном голосовании, а также о сотрудничестве с гражданскими активистами, журналистами и блогерами.

«Систему информирования, обмена информацией о том, что происходит, в том числе по национальным проектам, нужно сделать, как было раньше принято говорить, снизу и до самого верха. Это должно быть на всех уровнях», - отметил Дмитрий Медведев.

Также поддержку получила инициатива о создании правозащитного центра. Еще одно предложение касалось общественных приемных.

«Давайте их обновим, модернизируем, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди, в том числе - электронную обработку обращений граждан и другие», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Об остальных проектах и инициативах можно узнать здесь.

Общество
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Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2019/7/8/medvedev-dal-start-novym-napravleniyam-raboty-edinoj-rossii/

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