Медведь из пензенского цирка напал во время представления на дрессировщика

В городе Олонец республики Карелия во время выступления пензенского цирка медведь накинулся на дрессировщика. Видео инцидента появилось в Сети .

На кадрах видно, как довольно крупный косолапый неожиданно повалил дрессировщика на пол арены, второй мужчина тут же принялся бить ногами медведя. Многие зрители стали выбегать из зала. Видео обрывается, поэтому неясно, что произошло дальше и как удалось оттащить зверя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

После того, как запись попала в интернет, происшествием заинтересовались следователи. В настоящее время проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Выяснилось,что цирк-шапито «Аншлаг» зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в Пензе.

«По версии следствия, вечером 23 октября во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. При этом в зале находилось большое количество детей, арена цирка не имела ограждений.

По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по республики Карелия.

После окончания проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Напомним, летом 2019 года в гаражном кооперативе города Балаково Саратовской области медведь сильно покусал двух мужчин. Предположительно, дикое животное сбежало из цирка пензенцев.