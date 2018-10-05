05 октября 2018, 11:00Общество

МЧС провели учения на предприятии Пензы

На одном из предприятий Пензы произошел выброс хлора. В срочном порядке из здания эвакуировали работников. По такой легенде прошли учения по гражданской обороне в рамках масштабной тренировки экстренных служб.

Во время учений на объекте пожарно-спастельные подразделения установили заглушку на резервуар, откуда произошла утечка хлора и водяную завесу. В ходе условного происшествия никто не пострадал. Специалистам удалось оперативно ликвидировать аварию.

Общество
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