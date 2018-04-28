МЧС просит пензенцев быть осторожнее в связи с непогодой

Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о сильном дожде и порывах ветра 28 апреля.

Порывы ветра местами по Пензенской области ожидаются до 18-23 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что при порывах ветра необходимо проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь.

Кроме того, МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».