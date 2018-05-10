МЧС предупреждает пензенцев о заморозках

Пензенцам приходят SMS-сообщения от МЧС России с предупреждением о заморозках.

В ведомстве сообщают, что 11 мая местами температура может понизиться до минус двух градусов.

Заморозки особо опасны для дачников, которые уже начали высаживать рассаду. Пишет ИА «Пенза-Пресс».