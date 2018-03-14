МЧС предупреждает пензенцев о сильных порывах ветра

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14 марта 2018, 17:06Общество
Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о сильном ветре 15 марта.
Порывы ветра ожидаются до 19 метров в секунду, говорится в SMS-сообщениях, которые рассылает ведомство.
Сотрудники МЧС напоминают, что при порывах ветра необходимо проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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