14 декабря 2017, 16:04Общество МЧС предупреждает пензенцев о сильном ветре Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о сильном ветре 15 декабря.

Порывы ветра в Пензенской области ожидаются до 19 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что при порывах ветра необходимо проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь.

Кроме того, МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 70

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: