МЧС предупреждает пензенцев о сильном ветре

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14 декабря 2017, 16:04Общество
Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о сильном ветре 15 декабря.
Порывы ветра в Пензенской области ожидаются до 19 метров в секунду.
Спасатели напоминают, что при порывах ветра необходимо проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь.
Кроме того, МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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