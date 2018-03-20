МЧС предупреждает пензенцев о сильном снегопаде

Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона о сильном снегопаде 21 марта.

В городе и области ожидается снегопад, говорится в SMS-сообщениях, которые рассылает ведомство.

Кроме того, в пресс-службе призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».