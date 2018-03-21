МЧС предупреждает пензенцев о метели 22 марта

Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона том, что местами 22 марта пройдет сильный снегопад.

Обильные осадки, вплоть до метели, ожидаются в областном центре и в районах. Об этом говорится в SMS-сообщениях, которые рассылает ведомство.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».