МЧС предупреждает пензенцев о метели 22 марта

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21 марта 2018, 17:06Общество
Главное управление МЧС России по Пензенской области предупреждает жителей региона том, что местами 22 марта пройдет сильный снегопад.
Обильные осадки, вплоть до метели, ожидаются в областном центре и в районах. Об этом говорится в SMS-сообщениях, которые рассылает ведомство.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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