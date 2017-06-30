30 июня 2017, 19:35Общество МЧС по Пензенской области предупреждает о возможном ненастье Подразделения МЧС России по Пензенской области продолжают функционировать в режиме повышенной готовности

По данным пензенского гидрометеоцентра, на всей территории региона 1 июля прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза, град. При грозе порывы ветра могут достигать 19 м/с.

«Мы рекомендуем при усилении ветра максимально исключить пребывание на открытой территории. Находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Также не ставить свои транспортные средства под кроны деревьев и непрочные конструкции», - предупредила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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