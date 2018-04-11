В Пензе материалы по делу Георгия Тюрина переданы в прокуратуру

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению во взятке в особо крупном размере экс-депутата Пензенской Гордумы Георгия Тюрина, и адвоката, который выступал посредником в незаконной сделке. Сейчас все материалы, а это порядка 24 томов, переданы в региональную прокуратуру. Там решается вопрос о передаче дела в суд.

Напомним, подозреваемый занимал должность заместителя председателя городской Думы. В мае 2017 года в отношении него возбудили уголовное дело. По версии следствия, Георгий Тюрин использовал авторитет собственной должности, чтобы получить для одного из предпринимателей санкцию на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. За свои услуги он потребовал от бизнесмена солидное вознаграждение.

«Тюрин требовал взятку, сумма которой составила чуть более 35 миллионов рублей и состояла из двух частей. Первая - оплата его имущественных обязательств - долг в размере 1 миллиона рублей. Вторая - права на часть площади в объекте строительства, в отношении которого Тюрин совершал действия для получения положительного решения должностных лиц администрации города», - прокомментировал руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области Михаил Нестеров.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до 70-кратного размера взятки. Все имущество экс-депутата сейчас арестовано. В сумме оно составило более 70 миллионов рублей, в том числе - это около 30 объектов недвижимости. Сейчас Георгий Тюрин находится под стражей, срок его заключения истекает 3 мая.