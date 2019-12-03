Матч между пензенским «Дизелем» и новокузнецким «Металлургом» перенесен

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03 декабря 2019, 17:08Спорт
Матч регулярного чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» между пензенским «Дизелем» и новокузнецким «Металлургом» поставлен на новую дату.
Поединок на арене «Кузнецких Металлургов» состоится не 18, а 28 декабря (0+). Об этом сообщается на официальной странице сурского клуба в социально сети «ВКонтакте».
О переносе игры клубы договорились между собой, изменить дату им позволял регламент лиги.
Напомним, ближайший матч «Дизель» проведет 7 декабря на домашнем льду против «Молота-Прикамья». Молодежная команда сразится уже через несколько часов, 3 декабря, с АК59. Первая встреча завершилась в пользу пермского клуба, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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