Матч между пензенским «Дизелем» и новокузнецким «Металлургом» перенесен

Матч регулярного чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» между пензенским «Дизелем» и новокузнецким «Металлургом» поставлен на новую дату.

Поединок на арене «Кузнецких Металлургов» состоится не 18, а 28 декабря (0+). Об этом сообщается на официальной странице сурского клуба в социально сети «ВКонтакте».

О переносе игры клубы договорились между собой, изменить дату им позволял регламент лиги.

Напомним, ближайший матч «Дизель» проведет 7 декабря на домашнем льду против «Молота-Прикамья». Молодежная команда сразится уже через несколько часов, 3 декабря, с АК59. Первая встреча завершилась в пользу пермского клуба, пишет ИА «Пенза-Пресс».