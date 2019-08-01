Мастер по дереву из Пензы воссоздал копию скульптуры из «Эрмитажа»

Пензенец Михаил Тронин устроил в обычной квартире музей. Он занимается резьбой по дереву. Искусных работ накопилось столько, что хватит на персональную экспозицию, однако мастер ни разу не выставлял свою коллекцию.

Каждая из деревянных скульптур отлично передает задумку, а главное - настроение автора. Михаил Тронин, хоть сам и называет себя самоучкой, - резчик по дереву с богатым стажем. Он выполнил первую работу 35 лет назад.

«Заступая в наряд, увидел, как парень режет по дереву, посмотрел, решил, что тоже так смогу. На втором курсе ленинградского топографического училища начал с обычных масок, потом все сложнее и сложнее работы делал», - рассказал мастер.

Сейчас Михаил Тронин вырезает миниатюрные композиции в подарок друзьям. Среди них - копия нэцкэ [миниатюрная скульптура, произведение японского прикладного искусства], которая хранится в «Эрмитаже», там представлена крупнейшая в России коллекция этих японских скульптур.

Из-под его резца вышло порядка 500 работ. Михаил Тронин хранит часть богатой коллекции у себя дома - сказочные и мифические персонажи, животные и маски не выцветают и уже несколько десятилетий сохраняют свой первозданный вид. Для своих работ мастер использует липу, березу, бук и ольху.

Инженер-геодезист по специальности хоть и не имеет художественного образования, уверен, что ему удалось приобщиться к старинному народному промыслу благодаря навыку объемного видения фигуры и чувству перспективы. Задумок у мастера - немало. В ближайшее время он собирается вырезать фигуру князя Владимира.