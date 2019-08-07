«Мастер парковки». Пензенцев возмутило авто на газоне

Фото автомобиля, припаркованного прямо на траве в одном из пензенских дворов, появилось в группе « Сова Пенза авто » соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что автомобиль марки Volkswagen оставили на газоне. Часть машины также занимает пешеходную дорожку.

Напомним, что недавно вступил в силу закон, запрещающий оставлять автомобили на газонах, детских и спортивных площадках. За этот грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».