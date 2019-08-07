«Мастер парковки». Пензенцев возмутило авто на газоне

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 августа 2019, 14:06Общество
Фото автомобиля, припаркованного прямо на траве в одном из пензенских дворов, появилось в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».
На снимке видно, что автомобиль марки Volkswagen оставили на газоне. Часть машины также занимает пешеходную дорожку.
Напомним, что недавно вступил в силу закон, запрещающий оставлять автомобили на газонах, детских и спортивных площадках. За этот грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 августа 2019, 19:41Пензенская область готовится к предстоящим выборам
07 августа 2019, 19:38В бековской школе к 1 сентября обновят коридоры и системы водоснабжения
07 августа 2019, 19:36В пензенские учебные планы ввели новые обязательные дисциплины
07 августа 2019, 19:36Лучшие пензенские бильярдисты отправятся на Кубок России в Воронеж
07 августа 2019, 19:31В Кузнецке в рамках региональной программы отремонтируют две школы
07 августа 2019, 19:28На фестивале «Марсово поле» в Пензе подожгут декорации
07 августа 2019, 19:23Пензенец «занял» у знакомых 63 тысяч рублей
07 августа 2019, 19:14Губернатор оценил новые цеха завода по производству экоупаковки