07 августа 2019, 14:06Общество

«Мастер парковки». Пензенцев возмутило авто на газоне

Фото автомобиля, припаркованного прямо на траве в одном из пензенских дворов, появилось в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что автомобиль марки Volkswagen оставили на газоне. Часть машины также занимает пешеходную дорожку.

Напомним, что недавно вступил в силу закон, запрещающий оставлять автомобили на газонах, детских и спортивных площадках. За этот грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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