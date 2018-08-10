Мастер боевых искусств старой закалки преподает ушу даже пенсионерам

«Никогда не останавливаться на пути к самосовершенствованию». Для председателя федерации ушу Пензенской области Дмитрия Уханова это девиз стал стилем жизни. Полезную привычку он старается привить и своим ученикам, среди которых не только молодежь, но и те, кому далеко за 50.

Его физической форме позавидуют многие 20-летние, а многогранность души и ее глубина поразят любого. Дмитрий Уханов, президент региональной федерации ушу, относится к числу тех, с кого хочется брать пример. У него в учениках - тысячи пензенцев разных возрастов. Желание мастера не останавливаться на достигнутом притягивает других, как магнит.

«Он очень сильный человек во всех смыслах, хороший наставник, прекрасный тренер», - сказал ученик школы ушу Максим Аряев.

Дмитрий Уханов - один из немногих тренеров по боевым искусствам старой плеяды. Начинал преподавать в начале 90-х, когда при горкоме ВЛКСМ организовали федерацию ушу. Говорит, что стать тем, кем он сейчас является, помогли восточные практики. Начинал с бокса, но потом в его жизни появились карате и боевые искусства Вьетнама и Китая.

«Мы не просто занимались, читали, старались понять смысла дисциплины, что это - просто драка, искусство или определенная философия», - рассказал Дмитрия Уханов.

Среди его тренажеров в переоборудованном под спортзал гараже много таких, которые не купишь в магазине. К примеру, башмаки по четыре килограмма каждый - изобретение его учителя по восточным единоборствам - знаменитого Юрия Осипова. Он был первым председателем региональной федерации карате. Также есть металлическая болванка, которая не имеет конкретного названия, - это изобретение самого мастера ушу.

«В моем достаточно большом возрасте я динамичный, живой, работаю, тренируюсь, обучаю других, таковая моя позиция. Езжу в лагеря, на рыбалку хожу, за грибами, плюс огород. Считаю, что человек должен быть многогранным и интересным», - отметил мастер восточных единоборств.

Про свой возраст Дмитрий Юрьевич говорить не любит. Шутит, что ему 36. А значит, его путь, который в восточных практиках звучит как «до»: тхэквондо, айкидо, будет длиться еще долго.