Машины «Яндекс.Такси» заполонили тротуары - пензячка

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что на проспекте Строителей возле дома №16Б машины «Яндекс.Такси» стоят на газоне и тротуарах.

«Несколько дней назад там установили полупризмы, чтобы машины не заезжали на тротуар, но таксисты специально отодвигают эти бетонные неровности и вновь ставят свои авто на газон и тротуар. Это просто возмутительно, порой невозможно пройти мимо припаркованных машин, а на газоне исколесили всю траву», - возмутилась женщина.

Информационное агентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, за парковку на тротуаре водителям может грозить штраф - до 3000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».