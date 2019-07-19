Машины – всмятку. В Арбеково жестко столкнулись два авто

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19 июля 2019, 13:36Происшествия
В Пензе в Арбеково днем 19 июля произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал снимки с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 12.00 на трассе М-5 «Урал».
Судя по снимку, участниками ДТП стали Chevrolet Aveo и Lada Largus, автомобили буквально раскидало по дороге. Скорее всего, столкновение было лобовым, так как у обеих машин сильно разбиты капоты. Помимо этого, у иномарки оторвало колесо, а у отечественной легковушки помялась дверь со стороны водителя и лопнули стекла.
На месте работают медики. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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