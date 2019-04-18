Машины всмятку. Появились подробности жуткого ДТП под Пензой

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» утром 18 апреля произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили подробности.

По предварительным данным, в 7.30 на 613 километре трассы столкнулись автомобили Toyota Corolla, Mazda3, Kia Rio и кроссовер Kia Sportage.

В пресс-службе областного управления ГИБДД добавили, что информация о пострадавших и все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее источник сообщал, что в результате аварии пострадал один человек. В группе соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фотографию с места происшествия.

«Машины всмятку», - написал он.

Напомним, из-за ДТП на участке трассы было ограничено движение транспорта. В настоящее время последствия аварии устранили, пишет ИА «Пенза-Пресс».