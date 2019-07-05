Машины едут по тротуару. Появилось видео рухнувшего дерева на ул. Лермонтова

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05 июля 2019, 17:58Происшествия
В Пензе на улице Лермонтова на проезжую часть упало дерево. Это произошло днем 5 июля. Очевидец прислал в информагентство видео происходящего.
Читатель «Пенза-Пресс» рассказал, что дерево рухнуло на бетономешалку. Грузовик стоял на проезжей части. Машинам пришлось ехать по тротуару возле перинатального центра. Из-за этого образовалась огромная пробка.
«Многие машины разворачивались и ехали обратно, чтобы не тратить время, находясь в пробке», - добавил мужчина.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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