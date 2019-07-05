Машины едут по тротуару. Появилось видео рухнувшего дерева на ул. Лермонтова

В Пензе на улице Лермонтова на проезжую часть упало дерево . Это произошло днем 5 июля. Очевидец прислал в информагентство видео происходящего.

Читатель «Пенза-Пресс» рассказал, что дерево рухнуло на бетономешалку. Грузовик стоял на проезжей части. Машинам пришлось ехать по тротуару возле перинатального центра. Из-за этого образовалась огромная пробка.

«Многие машины разворачивались и ехали обратно, чтобы не тратить время, находясь в пробке», - добавил мужчина.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».