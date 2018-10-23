Машина с пензенцами влетела в фуру под Рязанью. ФОТО

Как сообщили в пресс-службе управления МВД, авария произошла 22 октября примерно в 13.40. На 175-м километре трассы «Урал» автомобиль «Лада Ларгус» влетел в стоящую на дороге фуру Iveco. За рулем большегруза сидел 37-летний житель Коломны.

В результате происшествия пострадали 41-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки. Их с различными травмами доставили в больницу.

В пресс-службе отметили, что мужчины являются жителями Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».