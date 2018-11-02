Марта Серебрякова готовит для пензенцев новую программу

Жителей Пензы приглашают на концерт (6+), который готовит Марта Серебрякова. Любимые русские народные песни будут исполнены под звуки гармони.

Впервые она будет петь под аккомпанемент известного столичного гармониста Святослава Шершукова. Музыкант - лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов. Он давал сольный концерт на фестивале Eurofolk (16+) в Германии, а также был награжден дипломом и серебряной медалью «Национальное достояние России». В Пензе артисты представят концерт под названием «Праздник русской гармонии».



«Прозвучат самые известные песни, которые сможет подпеть каждый. Также будет возможность потанцевать вместе с ансамблем «Губерния» и Святославом Шершуковым. Постараемся раскрыть все грани народной музыки», - рассказала Марта Серебрякова.

Также перед зрителями выступит ансамбль народных инструментов «Губерния» и еще одни столичные гости - шоу-балет «Фестиваль». Концерт состоится 21 декабря.