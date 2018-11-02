Марта Серебрякова готовит для пензенцев новую программу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 ноября 2018, 19:48Культура
Жителей Пензы приглашают на концерт (6+), который готовит Марта Серебрякова. Любимые русские народные песни будут исполнены под звуки гармони.
Впервые она будет петь под аккомпанемент известного столичного гармониста Святослава Шершукова. Музыкант - лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов. Он давал сольный концерт на фестивале Eurofolk (16+) в Германии, а также был награжден дипломом и серебряной медалью «Национальное достояние России». В Пензе артисты представят концерт под названием «Праздник русской гармонии».
«Прозвучат самые известные песни, которые сможет подпеть каждый. Также будет возможность потанцевать вместе с ансамблем «Губерния» и Святославом Шершуковым. Постараемся раскрыть все грани народной музыки», - рассказала Марта Серебрякова.
Также перед зрителями выступит ансамбль народных инструментов «Губерния» и еще одни столичные гости - шоу-балет «Фестиваль». Концерт состоится 21 декабря.
02 ноября 2018, 19:48Марта Серебрякова готовит для пензенцев новую программу
02 ноября 2018, 19:41Трех пензенских школьников наградили за героизм
02 ноября 2018, 19:38В Пензе подвели итоги реализации майских указов за 9 месяцев
02 ноября 2018, 19:36Иван Белозерцев написал большой этнографический диктант
02 ноября 2018, 19:31В Пензе начались торжества, посвященные Дню народного единства
02 ноября 2018, 19:28Пожар в Каменском районе унес жизни двоих детей и мужчины
02 ноября 2018, 19:23Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».
02 ноября 2018, 19:19Пензенцев приглашают на всероссийскую акцию «Ночь искусств»